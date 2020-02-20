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Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины
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РИА Новости

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины

20:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко подал иск против временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой и ее подчиненных, экс-глава государства требует опровержения распространенной ведомством информации, сообщил в четверг его адвокат Игорь Головань.
Ранее Венедиктова сообщила, что Порошенко 30 раз не являлся на допрос в Госбюро расследований. По ее словам, экс-президент по двум эпизодам превысил лимит неявок, Бюро направило в прокуратуру документы, подтверждающие его неявку, а также запрос на принудительное сопровождение на допросы.
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"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - написал Головань в блоге на сайте издания "Украинская правда".
По его словам, "ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает печерскую аферу Трубы (экс-директор ГБР Роман Труба – ред.), хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы". "Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля", - отметил он.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что экс-президент фигурирует в 16 уголовных делах.
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком. Головань ранее заявил, что экспертиза голоса на записях, проведенная канадским экспертами, подтвердила сговор Трубы с другими лицами с целью политического преследования его подзащитного.
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