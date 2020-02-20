Воздух в Москве содержит около 30% вредных веществ из других регионов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московский воздух содержит около 30% мелких взвешенных частиц - смеси различных вредных веществ - из других регионов, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова, ссылаясь на научные работы, в ходе круглого стола в Мосгордуме в четверг.
Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что качество воздуха в Москве улучшилось в два раза по всем вредным веществам, в том числе по мелким взвешенным частицам.
"Уровень концентрации взвешенных частиц, которые мы наблюдаем в городах, и не только в Москве, примерно 30% взвешенных частиц - это те, что пришли с регионов", - сообщила Семутникова.
Также она отметила, что меры, принимаемые только одним субъектом, всегда будут менее эффективны, чем совместно принимаемые меры. Мелкие частицы живут до семи суток и за это время способны облететь весь мир, перемещаясь с воздушными массами, в некоторых регионах, например, могут выноситься за счет явления конвекции.
При этом директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова отметила динамику роста количества приборов, контролирующих этот показатель.
"За последние годы произошел рост приборов, которые контролируют взвешенные частицы PM 10 и PM 2,5: в 2010 году - шесть, в 2019 году - 36", - сообщила Захарова.