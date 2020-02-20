Воздух в Москве содержит около 30% вредных веществ из других регионов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московский воздух содержит около 30% мелких взвешенных частиц - смеси различных вредных веществ - из других регионов, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Московский воздух содержит около 30% мелких взвешенных частиц - смеси различных вредных веществ - из других регионов, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова, ссылаясь на научные работы, в ходе круглого стола в Мосгордуме в четверг.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что качество воздуха в Москве улучшилось в два раза по всем вредным веществам, в том числе по мелким взвешенным частицам.

"Уровень концентрации взвешенных частиц, которые мы наблюдаем в городах, и не только в Москве, примерно 30% взвешенных частиц - это те, что пришли с регионов", - сообщила Семутникова.

Также она отметила, что меры, принимаемые только одним субъектом, всегда будут менее эффективны, чем совместно принимаемые меры. Мелкие частицы живут до семи суток и за это время способны облететь весь мир, перемещаясь с воздушными массами, в некоторых регионах, например, могут выноситься за счет явления конвекции.

При этом директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова отметила динамику роста количества приборов, контролирующих этот показатель.