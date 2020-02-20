Жителя Луганска приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"В Верховном суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска за совершение государственной измены", - сообщил представитель пресс-службы.
14 февраля, 14:08Суд оставил обвиняемую в шпионаже Цуркан под арестом
По данным ведомства, с марта 2018 года по май 2019 года житель Луганска, ради материального вознаграждения и чтобы избежать разглашения о нем компрометирующей информации, "совершил государственную измену в форме шпионажа". Следствие считало, что он собирал и передавал сведения, раскрывающие месторасположение объектов военной и гражданской инфраструктуры ЛНР.
"Подсудимый дал последовательные признательные показания, подробно изложив хронологию событий и свою роль в совершении преступления. Вина подсудимого полностью доказана", - заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве сообщили, что житель Луганска "осужден на 12 лет лишения свободы". Приговор суда вступил в законную силу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
4 февраля, 12:49В Иране суд приговорил к казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ