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В ЛНР разыскивают двух сотрудников СБУ по подозрению в вербовке
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РИА Новости

В ЛНР разыскивают двух сотрудников СБУ по подозрению в вербовке

19:05 20.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики объявило в розыск двух сотрудников СБ Украины по подозрению в вербовке жителей республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в МГБ ЛНР заявили, что выявили жителя ЛНР Александра Пожидаева, передававшего данные Службе безопасности Украины.
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"Министерство государственной безопасности располагает сведениями, что разведдеятельностью на территории республики Пожидаев занимался по заданию сотрудников контрразведки 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, с местом дислокации в городе Северодонецк, - Солодова В.М. и Цицилина В.В.", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что МГБ ЛНР установило их причастность к вербовке жителей республики.
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"В отношении указанных сотрудников СБУ начато уголовное преследование, они объявлены в розыск", - добавили в МГБ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныООНУкраинаВ мире
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