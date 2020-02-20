В ЛНР разыскивают двух сотрудников СБУ по подозрению в вербовке

"Министерство государственной безопасности располагает сведениями, что разведдеятельностью на территории республики Пожидаев занимался по заданию сотрудников контрразведки 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, с местом дислокации в городе Северодонецк, - Солодова В.М. и Цицилина В.В.", - сообщили в ведомстве.