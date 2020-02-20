Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу

"В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-майором Тимуром Дандыбаевым. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества РФ и Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, Фомин обсудил с казахстанским коллегой ход подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также наметил планы по реализации совместных мероприятий на ближайшую перспективу.