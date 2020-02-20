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Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу
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РИА Новости

Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу

18:55 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил в Москве с замминистра обороны Казахстана Тимуром Дандыбаевым перспективы развития военно-технического сотрудничества двух стран и подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-майором Тимуром Дандыбаевым. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества РФ и Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, Фомин обсудил с казахстанским коллегой ход подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также наметил планы по реализации совместных мероприятий на ближайшую перспективу.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
31 января, 19:19
Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминРоссияКазахстанБезопасностьВ мире
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