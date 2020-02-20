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Матвиенко поддержала решение закрепить в Конституции понятие брака
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РИА Новости

Матвиенко поддержала решение закрепить в Конституции понятие брака

17:52 20.02.2020 (обновлено: 18:03 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВИНДХУК, 20 фев - РИА Новости. Закрепление в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины позволит сохранить национальные устои и передать их будущим поколениям, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости того, чтобы в конституции было прописано определение брака как союза мужчины и женщины, что должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, этот шаг гарантирует, что "никакие международные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права для ЛГБТ-сообщества".
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"Для России семья это больше чем семья... и мы бы очень хотели, чтобы вот этот фундамент нашего общества не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины... Я поддерживаю внесение, я считаю, что коренное дополнение, опорное дополнение, сохранение устоев нашего общества",- сказала Матвиенко журналистам.
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Конституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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