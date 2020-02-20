Время комиссаров. Американскую разведку возглавил открытый гей

Ричард Гренелл во время церемонии аккредитации послов в Берлине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Посол США в Германии Ричард Гренелл назначен директором Национальной разведки. Скандалы между Посол США в Германии Ричард Гренелл назначен директором Национальной разведки. Скандалы между Берлином и Вашингтоном, которые не раз провоцировал дипломат, не смутили Дональда Трампа. Наоборот, он выразил надежду, что тот продолжит преданно служить интересам страны. Чем известен новый руководитель американского разведсообщества — в материале РИА Новости.

Разобщенная разведка

"Рад сообщить, что высокоуважаемый посол США в Германии Ричард Гренелл станет новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны. Рик исключительно хорошо представлял нашу страну на дипломатической службе, и надеюсь продолжить с ним плодотворную работу", — сообщил Дональд Трамп в твиттере.

Должность директора Национальной разведки учредили в 2004 году, после терактов 11 сентября 2001-го. Одной из причин трагедии называли разобщенность семнадцати разведывательных сообществ страны. Решили координировать их деятельность из общего центра.

Директор Национальной разведки — это независимое и не ангажированное никем лицо. Параллельно исполняет обязанности помощника президента по вопросам безопасности. Причем в Совете национальной безопасности — консультативном органе, где рассматриваются ключевые политические проблемы страны, — у директора Национальной разведки решающее слово.

Эксперты отмечали, что директор Национальной разведки ограничен в полномочиях. По закону он не может вмешиваться в дела Пентагона, Агентства национальной безопасности. Вне его компетенции Национальное управление военно-космической разведки и агентство геопространственной разведки.

Но как бы то ни было, пост почетный, и Гренелл уже принимает поздравления.

Из Косово с любовью

Первыми на это назначение откликнулись не в Германии, где Гренелл почти два года проработал послом, а в Косово. Дело в том, что дипломатию он совмещал с должностью спецпредставителя президента США по переговорам Сербии и Косово.

"Гренелл проделал огромную работу для начала диалога Сербии и Косово. Желаю тебе, Рик, больших успехов в твоей новой миссии по обеспечению безопасности США и всего мира", — обратился к и. о. главы американского разведсообщества президент Косово Хашим Тачи.

Не скрывал радости и бывший мэр Приштины, а ныне глава оппозиционной партии "Демократический союз Косово" Иса Мустафа.

"Я твердо убежден, что вы продолжите руководить важными процессами в Косово, включая ваш план по экономическому развитию и диалогу", — напутствовал он бывшего коллегу.

В чем суть "огромной проделанной работы" и "экономического плана по развитию и диалогу" Косово и Сербии, политики не уточнили. Неизвестно и то, насколько хорошо Гренелл овладел проблематикой Балкан. Раньше этот регион никогда не входил в сферу его профессиональных интересов.

За пять месяцев работы в Косово и Сербии американский чиновник успел провести переговоры с местными политиками и наметить план действий. Но повышение по карьерной лестнице, видимо, помешает его реализовать.

"Время комиссаров прошло"

В Германии новость о новом назначении Гренелла восприняли сдержанно. Он запомнился немцам в основном тем, что из-за него постоянно возникали скандалы между Берлином и Вашингтоном.

Едва получив агреман от германских властей, Гренелл в нарушение дипломатических норм принялся рассылать местным бизнесменам письма с призывом выйти из проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Иначе — санкции, грозил посол.

"Не только Америка, но и ряд стран ЕС, Канада выступают против российского газопровода. Мы обеспокоены усиливающейся агрессией Москвы, в частности использованием газа как рычага политического и экономического давления", — цитировала Гренелла газета Bild.

Немецкие бизнесмены были настолько шокированы откровенным шантажом, что не знали, как вообще реагировать. Потом все же обратились в МИД, и реакция властей не заставила себя долго ждать.

"Мы в состоянии вести эти дискуссии самостоятельно, без всякого внешнего давления", — заявил тогда представитель фракции правящей коалиции ХДС/ХСС Юрген Хардт.

"Мистеру Гренеллу стоило бы знать, что время верховных комиссаров (представители стран-победительниц по итогам Второй мировой войны. — Прим. ред.) в Германии давно прошло", — едко заметил замглавы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

Извинений Гренелла не последовало. Более того, не прошло и полугода, как он устроил новый скандал, обвинив немецкие власти, что они не отчисляют в бюджет НАТО положенные два процента ВВП.

"Оскорбительно, когда американские налогоплательщики оплачивают пребывание 50 тысяч своих же военных в Германии, а немцы используют торговый профицит для внутренних целей", — заявил посол.

И пригрозил вывести американские войска из Германии в Польшу. Скандал замяли, а Ангела Меркель пообещала сделать все возможное для комфортного пребывания контингента США в стране.

Открытость и откровенность во всем

Гренелла в прошлом году рассматривали как кандидата на пост постоянного представителя США в ООН. И понятно почему.

При Буше-младшем он семь лет возглавлял ооновский отдел коммуникаций и публичной дипломатии в американском постпредстве. Знал специфику работы в этой международной организации и располагал хорошими связями.

Потом был политическим консультантом в Республиканской партии. В президентской кампании 2012 года работал в штабе Митта Ромни.

Много взаимодействовал со СМИ, что привлекло к нему внимание и предвыборного штаба Трампа. Так он оказался в команде действующего президента.

Гренелл никогда не скрывал нетрадиционной сексуальной ориентации. Такая откровенность, впрочем, лишь способствовала карьерному росту.

Постпредом в ООН его не назначили. Однако он не расстроился. Совмещение дипломатической службы в Германии с кураторством Балкан увлекало его все сильнее. Он постоянно рассказывал об этом в твиттере.

"Я сосредоточенно слежу за тем, как Германия продолжает игнорировать запрос США об увеличении расходов в бюджет НАТО. Берлин отказался запрещать "Хезболлу", возвращается к нацистской риторике", — отчитался Гренелл за день до нового назначения.

Мучительная приставка и. о.

До Гренелла пост директора Национальной разведки занимали, как правило, профессиональные военные или профильные специалисты. Полгода назад исполнять обязанности куратора разведсообщества Трамп поручил вице-адмиралу ВМС США в отставке Джозефу Магуайру. Президент подчеркивал, что "многолетняя выдающаяся карьера" военного сыграла решающую роль в том, что выбор пал на него.

В начале февраля Трамп должен был официально утвердить Магуайра. До последнего почти никто не сомневался, что приставка "исполняющий обязанности" вот-вот исчезнет и больше не будет смущать подчиненных. Но вмешалась процедура импичмента.

Комитет палаты представителей по разведке вызвал на слушания Магуайра. Его считали протеже Трампа и не сомневались, что он поддержит президента. Однако и. о. директора Национальной разведки внезапно встал на сторону сотрудника спецслужб США.

Магуайр заявил, что сообщивший о разговоре президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского информатор "действовал из лучших побуждений". Директор Национальной разведки назвал неприемлемым требование Трампа к Киеву начать расследование против сына Джона Байдена в обмен на военную помощь.

После провала импичмента Трамп приступил к кадровым чисткам. Многих сотрудников администрации, которые дали против него показания в конгрессе, уволили. Как раз подошло время утверждать Магуайра в должности или отправить в отставку. Трамп выбрал второе, хотя и поблагодарил и. о. директора Национальной разведки за работу.