МИД сообщил о ежедневных контактах с Турцией по Идлибу

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия находится в ежедневном контакте с турецкими партнерами по ситуации в Россия находится в ежедневном контакте с турецкими партнерами по ситуации в Идлибе , этот контакт не прерывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы находимся в ежедневном контакте с турецкими партнерами по целому ряду направлений - это и наши дипломаты, и российские военные эксперты. Эти контакты не прерываются, перерыва в этих контактах нет", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит российской делегации в Анкару по ситуации в Идлибе.

"Что касается поездок взаимных делегаций, то они прорабатываются по мере необходимости, которая может возникнуть в любой момент или перенестись на какой-то более поздний срок", - добавила дипломат.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман. Также сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными, в воскресенье она установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.