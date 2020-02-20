МВД решило подсчитать все автомобили с экологическим классом

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МВД начало формировать перечень зарегистрированных в РФ автомобилей с присвоенным экологическим классом, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Сейчас большинство российских автомобилей, выпущенных относительно давно, не отнесено к конкретному экологическому классу. Между тем в Москве и Санкт-Петербурге планируется создать отдельные "чистые" зоны, въезд в которые получат только машины, соответствующие высокому экологическому классу.

В МВД рассказали, что работу по определению экокласса при отсутствии таких данных в паспорте или СТС сейчас проводит ФГУП "НАМИ".

"По итогам исследований планируется формирование в машиночитаемом виде перечня транспортных средств с указанием присвоенного им экологического класса", - уточнили в пресс-центре.