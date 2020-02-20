МВД решило подсчитать все автомобили с экологическим классом

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МВД начало формировать перечень зарегистрированных в РФ автомобилей с присвоенным экологическим классом, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Сейчас большинство российских автомобилей, выпущенных относительно давно, не отнесено к конкретному экологическому классу. Между тем в Москве и Санкт-Петербурге планируется создать отдельные "чистые" зоны, въезд в которые получат только машины, соответствующие высокому экологическому классу.
В МВД рассказали, что работу по определению экокласса при отсутствии таких данных в паспорте или СТС сейчас проводит ФГУП "НАМИ".
"По итогам исследований планируется формирование в машиночитаемом виде перечня транспортных средств с указанием присвоенного им экологического класса", - уточнили в пресс-центре.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пояснил, что Госавтоинспекция до лета 2021 года усовершенствует регистрационную базу автомобилей, чтобы их можно было относить к тому или иному экологическому классу. При этом он подчеркнул, что "водителям не придется за свой счет" переоформлять автомобиль.