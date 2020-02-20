В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену

"Не стоит забывать, что Шпицберген — как квалифицировалось до 1920 года, "ничейная земля" — был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях, и в последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежской стороны в этой связи. Такой подход нами воспринят быть не может. Мы его не принимаем", — пояснила представитель МИД.