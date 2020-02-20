В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Москве с сожалением восприняли отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Осло 15 февраля отказался от таких контактов, пояснив, что, по мнению МИД Норвегии, в соответствующем письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова "не содержалось ничего нового".
По словам Захаровой, ответ норвежского МИД и ряд публичных заявлений со стороны Осло принципиально расходятся с нашей трактовкой договора по Шпицбергену.
"Не стоит забывать, что Шпицберген — как квалифицировалось до 1920 года, "ничейная земля" — был передан под суверенитет Норвегии на определенных условиях, и в последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежской стороны в этой связи. Такой подход нами воспринят быть не может. Мы его не принимаем", — пояснила представитель МИД.
Как напомнила Захарова, Москва неоднократно заявляла, что речь идет не об обсуждении суверенитета над Шпицбергеном, а о поиске "путей урегулирования конкретных трудностей, которые испытывают российские операторы на архипелаге".
Она констатировала, что из-за неконструктивной позиции норвежской стороны количество проблем множится.
"Линия Осло на ограничение российского присутствия на архипелаге Шпицберген напрямую омрачает двусторонние отношения. Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива", — заключила представитель МИД.
Ситуация со Шпицбергеном
В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи с 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене.
В документе глава российской дипломатии напомнил, что соглашение предоставляет сторонам одинаково свободный доступ на архипелаг для ведения там хозяйственно-экономической деятельности. При этом Лавров выразил озабоченность из-за введенных ограничений на использование российского вертолета, а также направленного против россиян порядка депортации со Шпицбергена.
В МИД также назвали неправомерным установление Норвегией так называемой рыбоохранной зоны.
В российском дипломатическом ведомстве предложили норвежским коллегам провести двусторонние консультации.
Трактат о Шпицбергене
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус.
Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.
10 февраля, 09:37Сказано в эфиреУ Шпицбергена есть и русское название. Эксперт о шагах Осло в Арктике Власти Норвегии ограничивают деятельность российских ученых на Шпицбергене, заявили в РАН. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию, напомнив о статусе архипелага и названии, которое дали ему русские поморы.