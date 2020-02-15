Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Осло отказалось от предложения главы Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен.

По его словам, в письме главы российской дипломатии "не содержалось ничего нового".

"Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене , будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории", — сказал статс-секретарь.

Халворсен подчеркнул, что считает российско-норвежские отношения конструктивными и прозрачными. В то же время замглавы МИД выразил мнение, что Москве следует заняться восстановлением отношений с Западом после кризиса на Украине.

Ситуация со Шпицбергеном

В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде в связи с 100-летним юбилеем договора о Шпицбергене.

В документе глава российской дипломатии напомнил, что соглашение предоставляет сторонам одинаково свободный доступ на архипелаг для ведения там хозяйственно-экономической деятельности. При этом Лавров выразил озабоченность из-за введенных ограничений на использование российского вертолета, а также направленного против россиян порядка депортации со Шпицбергена.

В МИД также назвали неправомерным установление Норвегией так называемой рыбоохранной зоны.

В российском дипломатическом ведомстве предложили норвежским коллегам провести двусторонние консультации.

Недовольство российского посольства

Кроме того, на прошлой неделе посольство в Осло обвинило власти страны в нарушении договора о Шпицбергене. В российской дипмиссии заявили, что не ставят под вопрос суверенитет Норвегии над архипелагом, однако подчеркнули, что Шпицберген не является "исконно норвежской территорией".

Дипломаты также напомнили, что действие условия трактата также распространяется и на шельф архипелага.

Как уточнили в посольстве, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

Трактат о Шпицбергене

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус.