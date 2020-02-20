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В Киеве рассказали о подготовке к карантину эвакуированных из Китая
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РИА Новости

В Киеве рассказали о подготовке к карантину эвакуированных из Китая

16:25 20.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Персонал санатория "Новые Санжары", куда привезут эвакуированных из Китая граждан, не будет контактировать с ними, сотрудников увезли из санатория, сообщил кабинет министров Украины.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары, готов принять на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев.
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"Персонал, ранее работавший в "Новые Санжары", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что все отходы будут утилизированы в особом порядке и не будут попадать в общую канализацию. "Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что после четырнадцатидневного карантина украинцы и иностранцы смогут вернуться домой, в случае подозрений на коронавирус срок карантина будет продлен на 14 дней. "На локации 24/7 находятся врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом постоянно дежурит машина экстренной помощи", - говорится в сообщении.
В четверг самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков". На его борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев. По данным Минздрава, они все здоровы, однако в целях безопасности будут помещены на карантин на 14 дней в санаторий Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. Жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать их размещению будут пресечены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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