В Татарстане раскрыли банду, подозреваемую в 25 тяжких преступлениях

КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. МВД по МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о бандитизме в отношении семи жителей Казани , входивших в группу из 19 человек, на счету которой 25 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает министерство.

"Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Татарстану выявлена преступная группа из 19 жителей Казани, занимавшихся совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики... 18 февраля в отношении семи обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье "бандитизм", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что с марта 2014 года по февраль 2019 года обвиняемые совершили в общей сложности 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей. В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по статьям "незаконный оборот наркотиков", "незаконный оборот оружия", "кража", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "неправомерное завладение автомобилем", "грабеж", "разбой", "хулиганство", "угроза убийством".

"Данной организованной группе присущи следующие черты: наличие лидера, тщательный подбор и распределение участников по возрастным группам, в каждой из которых также имелись лидеры из числа старших, назначение участников за каждым определенным видом преступной деятельности, распределение ролей при совершении преступлений, наличие "общака", который пополнялся за счет внесения участниками организованной группы ежемесячных платежей, а также за счет средств, полученных в результате совершения имущественных преступлений", - отмечает МВД.