Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T16:20+0300
https://ria.ru/20200220/1565017830.html
В Татарстане раскрыли банду, подозреваемую в 25 тяжких преступлениях
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1036x0_80_0_0_b7fc17d349142d0f14ecd7125aa858c1.jpg
РИА Новости

В Татарстане раскрыли банду, подозреваемую в 25 тяжких преступлениях

16:20 20.02.2020
868
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о бандитизме в отношении семи жителей Казани, входивших в группу из 19 человек, на счету которой 25 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает министерство.
"Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Татарстану выявлена преступная группа из 19 жителей Казани, занимавшихся совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики... 18 февраля в отношении семи обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье "бандитизм", - говорится в сообщении.
Задержание подозреваемого
12 февраля, 17:22
В Волгоградской области поймали банду вымогателей
Следователи установили, что с марта 2014 года по февраль 2019 года обвиняемые совершили в общей сложности 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей. В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по статьям "незаконный оборот наркотиков", "незаконный оборот оружия", "кража", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "неправомерное завладение автомобилем", "грабеж", "разбой", "хулиганство", "угроза убийством".
"Данной организованной группе присущи следующие черты: наличие лидера, тщательный подбор и распределение участников по возрастным группам, в каждой из которых также имелись лидеры из числа старших, назначение участников за каждым определенным видом преступной деятельности, распределение ролей при совершении преступлений, наличие "общака", который пополнялся за счет внесения участниками организованной группы ежемесячных платежей, а также за счет средств, полученных в результате совершения имущественных преступлений", - отмечает МВД.
Решением суда в отношении 12 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сыр. Архивное фото
6 февраля, 13:51
Банда на Алтае похитила сыр на 3,7 миллиона рублей
2210101
Обсудить 0
Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе на автовокзале убили мужчину
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Медаль За отвагу
Военкомат Татарстана нашел неврученную награду фронтовика от 1944 года
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Татарстане будут судить женщину, посадившую ребенка за руль
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Рыбный рынок
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде женщина угрожала выбросить из окна маленького внука
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации
Зал судебных заседаний
Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Уборка снега. Архивное фото
На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния