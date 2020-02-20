Росстат рассказал о росте реальных зарплат в 2019 году

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году, по предварительным данным, составила 47,468 тысячи рублей и по сравнению с 2018 годом выросла на 7,5%, в декабре 2019 года - 62,239 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%", - отмечается в документе Росстата.