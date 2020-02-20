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Росстат рассказал о росте реальных зарплат в 2019 году
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РИА Новости

Росстат рассказал о росте реальных зарплат в 2019 году

16:06 20.02.2020 (обновлено: 16:58 20.02.2020)
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© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли
© Depositphotos / by_ShiShkin
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Росстата.
Как отмечается в документе, данные являются предварительными. Минэкономразвития в осенней версии прогноза ожидало рост реальных зарплат по итогам года на уровне 1,5%. Однако, как отмечается в среднесрочном социально-экономическом прогнозе, внесенном вместе с поправками в бюджет в Госдуму накануне, министерство оценило рост показателя на 2,6%.
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Реальные заработные платы россиян в декабре выросли на 6,9% в годовом выражении после роста на 2,7% в ноябре.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году, по предварительным данным, составила 47,468 тысячи рублей и по сравнению с 2018 годом выросла на 7,5%, в декабре 2019 года - 62,239 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 10,1%", - отмечается в документе Росстата.
Реальные заработные платы в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли на 34%.
Минэкономразвития России в своем обзоре "Картина деловой активности. Февраль 2020 года" отмечает, что ускорение роста реальных зарплат до 6,9% в годовом выражении произошло за счет увеличения номинальных темпов роста и в меньшей степени – из-за продолжающегося снижения инфляции.
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