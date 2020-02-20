Лавров встретится с членом ЦК ФАТХ в Москве 27 февраля

"27 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет члена ЦК ФАТХ Шейха, и в тот же день состоятся развернутые консультации со специальный представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России господином (Михаилом) Богдановым", - заявила она.