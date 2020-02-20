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Лавров встретится с членом ЦК ФАТХ в Москве 27 февраля
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РИА Новости

Лавров встретится с членом ЦК ФАТХ в Москве 27 февраля

15:50 20.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров встретится с членом ЦК ФАТХ Хусейном аш-Шейхом 27 февраля в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"27 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет члена ЦК ФАТХ Шейха, и в тот же день состоятся развернутые консультации со специальный представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России господином (Михаилом) Богдановым", - заявила она.
Главной темой предстоящих встреч станет обсуждение текущей ситуации вокруг ближневосточного урегулирования, добавила Захарова.
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