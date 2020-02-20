Прокуратура Казахстана предостерегла от участия в незаконных митингах

НУР-СУЛТАН, 20 фев - РИА Новости. Заместитель генпрокурора Заместитель генпрокурора Казахстана Булат Дембаев в своем обращении предостерег граждан республики от участия в незаконных митингах, которые могут состояться 22 февраля.

С призывом выйти на митинги против властей обращался в социальных сетях к своим сторонникам лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов , проживающий во Франции.

"Несмотря на разъяснения генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократичный выбор Казахстана" ("ДВК"), продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах. Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов Мухтара Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация "ДВК" признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана", - говорится в обращении.

В пресс-службе генпрокуратуры напомнили, что любое участие в деятельности ДВК влечет уголовную ответственность. "За нарушение организации и проведения незаконных акций на 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия… Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность", - отмечается в обращении.