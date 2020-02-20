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Air India продлила до 30 июня запрет на полеты в Шанхай и Гонконг
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РИА Новости

Air India продлила до 30 июня запрет на полеты в Шанхай и Гонконг

15:42 20.02.2020
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© Flickr / chudo.svetaСамолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India
© Flickr / chudo.sveta
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India сообщила о продлении до 30 июня запрета на полеты из Дели в Шанхай и Гонконг из-за угрозы коронавируса.
Ранее авиакомпания сообщила, что приостанавливает рейсы в Гонконг до 28 марта. Также сообщалось, что рейсы в Шанхай были приостановлены до 14 февраля, одна компания не сообщала о возобновлении полетов по этому маршруту.
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"Полеты по маршрутам Дели-Шанхай и Дели-Гонконг приостановлены до 30 июня", - говорится в заявлении авиакомпании.
Ранее выполнение полетов между Индией и Китаем приостановили индийские бюджетные авиакомпании IndiGo и SpiceJet.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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