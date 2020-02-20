Air India продлила до 30 июня запрет на полеты в Шанхай и Гонконг

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Индийская авиакомпания Индийская авиакомпания Air India сообщила о продлении до 30 июня запрета на полеты из Дели в Шанхай Гонконг из-за угрозы коронавируса.

Ранее авиакомпания сообщила, что приостанавливает рейсы в Гонконг до 28 марта. Также сообщалось, что рейсы в Шанхай были приостановлены до 14 февраля, одна компания не сообщала о возобновлении полетов по этому маршруту.

"Полеты по маршрутам Дели-Шанхай и Дели-Гонконг приостановлены до 30 июня", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее выполнение полетов между Индией и Китаем приостановили индийские бюджетные авиакомпании IndiGo и SpiceJet.