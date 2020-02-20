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Эксперты оценили идею о маркировке запрещенных водителям лекарств
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РИА Новости

Эксперты оценили идею о маркировке запрещенных водителям лекарств

15:48 20.02.2020
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© Depositphotos / KallihoraВыбор таблетки
Выбор таблетки
© Depositphotos / Kallihora
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инициатива о маркировке изображением дорожного знака "движение запрещено" инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при управлении транспортным средством, давно назрела и поможет водителям вовремя получить информацию и избежать опасных ситуаций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект о маркировке изображением дорожного знака "движение запрещено" инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при управлении транспортным средством, поскольку они содержат наркотические или психотропные вещества, а также вызывают ухудшение реакции или внимания у автомобилистов, ранее сообщил РИА Новости соавтор инициативы замглавы фракции Ярослав Нилов. Соответствующие изменения предлагается внести в 46-ю статью закона "Об обращении лекарственных средств". Среди авторов инициативы – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Андрей Свинцов.
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Как добавил Нилов, также в инструкции предлагается размещать данные о том, через какое время после приема лекарства водитель сможет сесть за руль.
"На самом деле, это уже давно назревшая инициатива, потому что сейчас в аннотациях к препаратам только мелким-мелким шрифтом указано, да и то расплывчато, "не рекомендуется употреблять во время управления транспортным средством" или "не рекомендуется управлять транспортным средством после приема". Это вводит в заблуждение. Во-первых, непонятно, когда, через сколько часов, дней, суток можно садиться за руль", - сказал РИА Новости координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Как добавил заместитель председатель Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев, рекомендации не садиться за руль после приема определенных препаратов должны быть заметными и читаемыми, поэтому их можно было бы разместить даже на упаковке.
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"Нужно, чтобы было видно, как на пачке сигарет, где ясно показан вред курения. Чтобы это было читаемо и сразу видно: взял коробку, а там какой-то знак "несовместимо с вождением". Я считаю, что это правильно. А то эта информация часто так зашифрована, так мелко написана, что люди вроде как неумышленно нарушают", - подчеркнул он.
Шкуматов пояснил, что предложенный законопроект обязывает производителей лекарственных средств не только четко, ясно, понятно в нормальной наглядной форме указывать в инструкции, что данное лекарственное средство противопоказано во время управления автомобилем, но и обозначать количество часов или суток, по истечении которых можно садиться за руль.
"Вот это очень правильно, я считаю, такое должно быть в обязательном порядке и именно на упаковке", - подчеркнул он.
"Любое лекарство имеет определенный срок действия. После какого-то нельзя за руль сутки, а где-то три дня, пять дней. Хотя бы чтобы человек обратил внимание и мог в инструкции найти, сколько ему нельзя ему за руль", - согласен Матвеев.
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Эксперты полагают, что даже если знак "проезд запрещен", который предполагается размещать в инструкции к лекарству, если не остановит водителей от поездки либо приема лекарств, то хотя бы предостережет.
"По крайней мере, это каким-то образом насторожит водителя. Если какая-то будет безвыходная ситуация, что ему все равно ехать после приема лекарств, то он все равно поедет, люди ездят в любом состоянии в безвыходных ситуациях. Но в другом случае это какое-то количество людей остановит. Я думаю, это разумно. Человек должен быть предупрежден, ведь предупрежден, значит, вооружен", - сказал Матвеев.
Шкуматов добавил, что водители также смогут выбрать аналоги лекарств, у которых нет подобных ограничений.
"У большинства средств есть аналоги, которые такими ограничениями не обладают. И если человек будет предупрежден, он хотя бы сможет выбрать аналогичный лекарственный препарат либо воздержится от управления автомобилем", - пояснил он.
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