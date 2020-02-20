Политолог прокомментировал вступление Шнурова в "Партию роста"

Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.

"Это модельное поведение тех наших шоу-звезд, которым надоело просто эпатировать публику своим артистическим способностями. Скорее всего, в расчет принимается не только желание самого Сергея Шнурова согреть депутатское кресло…, но и желание "Партии роста" оживить политический пейзаж вокруг себя самой. Думаю, здесь встретились два одиночества", - сказал Мухин РИА Новости.

Эксперт предположил, что музыкант сделал этот шаг не на безвозмездной основе. Он также отметил, что Шнуров "чисто по хайпу" сможет принести партии политические очки на выборах.

"Привлечение внимания молодежи к "Партии роста", пожалуй, этот политтехнологический ход направлен на это", - добавил Мухин.