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Политолог прокомментировал вступление Шнурова в "Партию роста"
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РИА Новости

Политолог прокомментировал вступление Шнурова в "Партию роста"

15:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Партия роста" с приходом лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова сможет оживить политический пейзаж вокруг себя и попробует привлечь молодежь в свой электорат, а музыкант станет "эпатировать публику" не только на артистическом поприще, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.
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"Это модельное поведение тех наших шоу-звезд, которым надоело просто эпатировать публику своим артистическим способностями. Скорее всего, в расчет принимается не только желание самого Сергея Шнурова согреть депутатское кресло…, но и желание "Партии роста" оживить политический пейзаж вокруг себя самой. Думаю, здесь встретились два одиночества", - сказал Мухин РИА Новости.
Эксперт предположил, что музыкант сделал этот шаг не на безвозмездной основе. Он также отметил, что Шнуров "чисто по хайпу" сможет принести партии политические очки на выборах.
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"Привлечение внимания молодежи к "Партии роста", пожалуй, этот политтехнологический ход направлен на это", - добавил Мухин.
По мнению политолога, ряд других политических партий с приближением думкой кампании также смогут последовать примеру "Партии роста". "Это модельный путь: будут блогеры, певцы и так далее, они будут очень востребованы перед думскими выборами 2021 года с разной степенью успеха", - пояснил аналитик.
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Партия ростаАлексей МухинБорис ТитовГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Санкт-ПетербургПолитика
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