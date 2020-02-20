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Военкомат Татарстана нашел неврученную награду фронтовика от 1944 года
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РИА Новости

Военкомат Татарстана нашел неврученную награду фронтовика от 1944 года

15:30 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей АндреевМедаль "За отвагу"
Медаль За отвагу
© РИА Новости / Алексей Андреев
Медаль "За отвагу". Архивное фото
САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Военкомат Татарстана нашел неврученную награду за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками, к которой в 1944 году был представлен красноармеец Вали Фазлиев, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"Военный комиссариат Республики Татарстан в ходе изучения архивных материалов нашел награду за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками… К медали "За отвагу" красноармеец Вали Фазлиев был представлен в январе 1944 года за то, что пробился в траншеи противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункт Кунья Полесской области", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, 18 января 1944 года Фазиев погиб, в связи с чем награда так и не была вручена, а его родственники 76 лет оставались в неведении о подвиге своего отца. Удостоверение к награде в четверг передадут дочери красноармейца Сание Хасановой во время торжественного собрания по случаю празднования Дня защитника Отечества.
По информации пресс-службы, также на торжественном мероприятии будет передана медаль "За боевые заслуги" красноармейца Нургали Галиуллина, которая тоже была найдена в архивах. Красноармеец был представлен к награде в 1945 году, а умер он в 2000 году, так и не получив свою награду. Удостоверение к медали передадут дочери красноармейца Фагиме Тухфатуллиной.
Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.
4022022
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Великая Отечественная война (1941-1945)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
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