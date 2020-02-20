В СР предложили прописать в Конституции лишение гражданства педофилов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. " Справедливая Россия " предлагает прописать в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства, в частности, речь идет о террористах и педофилах, заявил председатель партии Сергей Миронов.

"Мы предлагаем предусмотреть в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства. Эта мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Речь идет, например, об актах терроризма, растлении малолетних. На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ", - цитирует Миронова пресс-служба "Справедливой России".

Как говорится в сообщении, наряду с этой инициативой справороссы предлагают включить в конституцию две поправки, "имеющие идеологическое значение". Так, одна из них закрепляет в основном законе высокий статус культуры.

"Поправка гласит, что культура в РФ "играет основополагающую роль" в развитии личности, гуманизации общества. Также устанавливается обязанность граждан "уважительно относиться" к культурным ценностям многонационального российского народа", - сказано в сообщении.

Как отмечается, вторая поправка СР предполагает принятие "единой концепции государственной информационной политики", которая разрабатывается правительством и утверждается Госдумой. Поясняется, что концепция основывается на принципах защиты труда, на традиционных ценностях, культурной самобытности народа России, уважении к истории страны.

"Две этих поправки вносят идеологический элемент в нашу конституцию. Я убежден, что национальная идеология должна присутствовать в основном законе, хотя бы в общих принципиальных чертах", - отметил Миронов.