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В СР предложили прописать в Конституции лишение гражданства педофилов
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РИА Новости

В СР предложили прописать в Конституции лишение гражданства педофилов

15:29 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия" предлагает прописать в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства, в частности, речь идет о террористах и педофилах, заявил председатель партии Сергей Миронов.
"Мы предлагаем предусмотреть в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства. Эта мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Речь идет, например, об актах терроризма, растлении малолетних. На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ", - цитирует Миронова пресс-служба "Справедливой России".
Как говорится в сообщении, наряду с этой инициативой справороссы предлагают включить в конституцию две поправки, "имеющие идеологическое значение". Так, одна из них закрепляет в основном законе высокий статус культуры.
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"Поправка гласит, что культура в РФ "играет основополагающую роль" в развитии личности, гуманизации общества. Также устанавливается обязанность граждан "уважительно относиться" к культурным ценностям многонационального российского народа", - сказано в сообщении.
Как отмечается, вторая поправка СР предполагает принятие "единой концепции государственной информационной политики", которая разрабатывается правительством и утверждается Госдумой. Поясняется, что концепция основывается на принципах защиты труда, на традиционных ценностях, культурной самобытности народа России, уважении к истории страны.
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"Две этих поправки вносят идеологический элемент в нашу конституцию. Я убежден, что национальная идеология должна присутствовать в основном законе, хотя бы в общих принципиальных чертах", - отметил Миронов.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны
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Конституция РФСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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