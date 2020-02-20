Ростех разработал для поездов дальнего следования негорючий линолеум

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специальный негорючий линолеум разработан предприятиями госкорпорации "Ростех" для замены ковровых дорожек в вагонах поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в четверг в Ростехе.
Двенадцатого февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, которые не соответствуют современным требованиям и собирают пыль.
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"Ковровые дорожки в вагонах – это действительно отголоски прошлого. Сегодня специально для транспорта создано современное напольное покрытие, гораздо более надежное и практичное. Одна из новых разработок нашего холдинга "РТ-Химкомпозит" и НИИ полимеров – негорючее многослойное поливинилхлоридное покрытие с повышенной износостойкостью", - рассказали в госкорпорации.
Там уточнили, что материал соответствует требованиям по горючести, что было подтверждено испытаниями во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов.
"Новое поливинилхлоридное покрытие, обладает повышенной гибкостью и эластичностью, стойкостью к большим температурным перепадам, ультрафиолету, влаге, воздействию агрессивных сред", - заявили в Ростехе.
В госкорпорации добавили, что новый материал имеет специальный рельеф, нанесенный на покрытие, что делает его антискользящим.
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