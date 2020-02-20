Ростех разработал для поездов дальнего следования негорючий линолеум

"Ковровые дорожки в вагонах – это действительно отголоски прошлого. Сегодня специально для транспорта создано современное напольное покрытие, гораздо более надежное и практичное. Одна из новых разработок нашего холдинга "РТ-Химкомпозит" и НИИ полимеров – негорючее многослойное поливинилхлоридное покрытие с повышенной износостойкостью", - рассказали в госкорпорации.