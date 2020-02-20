Эвакуированные из Китая на Украину граждане выехали из Харькова

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Колонна с эвакуированными из Китая на Украину гражданами выехала из аэропорта в Харькове в санаторий в Полтавской области, следует из трансляции на телеканале "Наш".
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Китая идет по плану, все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к размещению на карантин. Погранслужба Украины сообщила, что 94 человека прошли пограничный контроль в Харькове.
Как следует из трансляции, водители специального транспорта одеты в защитные костюмы, колону сопровождают восемь машин полиции.
В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.