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Религия и мировоззрение
2020-02-20T15:16+0300
https://ria.ru/20200220/1565013604.html
Малофеев пригрозил Водонаевой прокуратурой
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РИА Новости

Малофеев пригрозил Водонаевой прокуратурой

15:08 20.02.2020 (обновлено: 15:16 20.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Алене Водонаевой не удастся обвинить бизнесмена Константина Малофеева в препятствии правосудию, так как его высказывания о намерении контролировать проведение проверки в отношении телеведущей – просто общественная позиция, которая не затрагивает процессуальных функций органа следствия. При этом Малофеев оставляет за собой право обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу неосновательных доносов Водонаевой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Ранее во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале предприниматель и заместитель главы Всемирного русского народно собора (главой ВРНС является патриарх Московский и вся Руси) Константин Малофеев заявил, что будет контролировать ход проведения полицейской проверки в отношении Водонавевой. Проверка проводится в связи с ее скандальными высказываниями. В частности , она писала, что в России "рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем". Водонаева в свою очередь попросила проверить высказывание Малофеева по части 2 статьи 294 УК ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").
"Юристы считают, что высказывания Константина Малофеева по существу являются его общественной позицией и никоим образом не затрагивают процессуальных функций органа следствия либо дознания, а соответственно привязать данные высказывания к ч. 2 ст. 294 УК РФ стороне Водонаевой не удастся", - сказано в сообщении ВРНС.
В организации отмечают, что, попытки адвокатов Водонаевой применить "известную адвокатскую уловку, став встречными заявителями", бизнесмен "воспринимает спокойно" и уверен, что следственные органы "дадут надлежащую правовую оценку подобным сомнительным заявлениям".
"Малофеев подчеркивает, что является законопослушным гражданином… оставляя за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет… по поводу неосновательных доносов Водонаевой. Им также не исключается возможность обращения православной общественности к депутатам Государственной думы Российской Федерации по поводу участившихся нападок на традиционные ценности российского общества, ярким примером которых являются высказывания Водонаевой", - говорится в сообщении.
Также авторы документа уточняют, что Малофеев поддерживает позицию заявителей в полицию на телеведущую, и считает, что "высказывания Водонаевой действительно унижают человеческое достоинство наших граждан, которые в большинстве своем являются ответственными родителями".
В конце прошлого года Водонаева опубликовала в своем Instagram посты на тему бедных семей, многодетности, материнского капитала и абортов, которые вызвали общественный резонанс. В частности, она писала, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят нескольких детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала.
Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу, а саму ее вызвали на беседу в полицию.
В Русской православной церкви связали высказывания Водонаевой о "быдле" с гордыней, "которая отдаляет человека от Бога и от любви к ближнему". А руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать Водонаеву за ее некорректные высказывания, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
19 февраля, 16:50Религия и мировоззрение
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
59410255
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Религия и мировоззрениеАлена ВодонаеваВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевГенеральная прокуратура РФРоссияЙошкар-ОлаОбщество
Популярные комментарии
Чуму из псевдо-бизнесменов к ногтю.
20 февраля, 15:29
sshokollayder
1100000
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Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
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