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Вторая сбежавшая в Петербурге пациентка намерена вернуться в больницу
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РИА Новости

Вторая сбежавшая в Петербурге пациентка намерена вернуться в больницу

15:07 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинЗдание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Анна Рыбакова, ранее самовольно ушедшая из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, куда попала из-за подозрения на коронавирус, планирует вернуться на дообследование, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора.
Накануне Невский районный суд принял решение принудительно вернуть Рыбакову под медицинское наблюдение в стационар больницы имени Боткина. На заседание суда она не явилась.
"Она вчера позвонила сотрудникам Роспотребнадзора и сообщила, что планирует добровольно вернуться на дообследование в больницу. Ждем ее звонка сегодня, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказала собеседница агентства.
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Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Анна РыбаковаРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайУханьСанкт-ПетербургПроисшествия
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