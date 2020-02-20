Вторая сбежавшая в Петербурге пациентка намерена вернуться в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Анна Рыбакова , ранее самовольно ушедшая из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге , куда попала из-за подозрения на коронавирус, планирует вернуться на дообследование, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора.

Накануне Невский районный суд принял решение принудительно вернуть Рыбакову под медицинское наблюдение в стационар больницы имени Боткина. На заседание суда она не явилась.

"Она вчера позвонила сотрудникам Роспотребнадзора и сообщила, что планирует добровольно вернуться на дообследование в больницу. Ждем ее звонка сегодня, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.