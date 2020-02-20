Си Цзиньпин назвал борьбу с коронавирусом приоритетом правительства

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине

ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Китай уверен в победе над эпидемией Китай уверен в победе над эпидемией коронавируса , однако властям следует проанализировать полученный опыт и усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Борьба с эпидемией нового типа коронавируса в настоящий момент является главным приоритетом китайского правительства. Благодаря усилиям многочисленных медицинских работников и всего многонационального китайского народа в эпидемической ситуации уже начали появляться положительные изменения", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

По его словам, "Китай не только обладает уверенностью и возможностями для победы в борьбе по профилактике и контролю над эпидемией, но также в состоянии минимизировать влияние вспышки заболевания и стремиться к достижению намеченных на этот год целей социально-экономического развития".

"Исходя из текущей ситуации, мы должны одержать решительную победу в борьбе с эпидемией, но сверх этого,нам следует обратить внимание на долгосрочную перспективу, своевременно обобщить полученный опыт, улучшить основные системы и механизмы профилактики и контроля за эпидемиями, а также усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здравоохранения", - добавил китайский лидер.