Си Цзиньпин назвал борьбу с коронавирусом приоритетом правительства

ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Китай уверен в победе над эпидемией коронавируса, однако властям следует проанализировать полученный опыт и усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
"Борьба с эпидемией нового типа коронавируса в настоящий момент является главным приоритетом китайского правительства. Благодаря усилиям многочисленных медицинских работников и всего многонационального китайского народа в эпидемической ситуации уже начали появляться положительные изменения", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
По его словам, "Китай не только обладает уверенностью и возможностями для победы в борьбе по профилактике и контролю над эпидемией, но также в состоянии минимизировать влияние вспышки заболевания и стремиться к достижению намеченных на этот год целей социально-экономического развития".
"Исходя из текущей ситуации, мы должны одержать решительную победу в борьбе с эпидемией, но сверх этого,нам следует обратить внимание на долгосрочную перспективу, своевременно обобщить полученный опыт, улучшить основные системы и механизмы профилактики и контроля за эпидемиями, а также усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здравоохранения", - добавил китайский лидер.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.