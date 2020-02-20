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Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат
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РИА Новости

Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат

14:56 20.02.2020 (обновлено: 18:28 20.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обязанность работодателя индексировать зарплату предусмотрена Трудовым кодексом, но порядок прописан не четко, заявил начальник отдела надзора за соблюдением законодательства Роструда Александр Турков на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".
Он подробнее остановился на статье 134, назвав ее "плавающей" и "не несущей императивных норм". Единственное, что там однозначно, — это обязанность работодателя установить порядок индексации, уточнил Турков.
"А вот как индексировать, в каком порядке, это уже, если не ошибаюсь, три документа", — добавил он.
По словам Туркова, к ним относятся локальные нормативные акты, трудовой договор и коллективный трудовой договор.

"То есть это уже растворяется в этих документах, сам порядок", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает закрепить в Конституции обязательную индексацию заработной платы.
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ЗарплатыФедерация независимых профсоюзов РоссииФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Не смешите. Опять пропишут, что только у бюджетников будет индексация. Да у нас большая часть всех организаций в стране частники. Лет 10 хрен что повышается. Повысят оклад, убавят премию или какакие-нибудь стимулирующие выплаты. Вот и всё. Как будто это секрет для кого то
20 февраля, 15:33
mmoped74nygan
6520205
Откуда в России профсоюзы???С ума посходили.Если мне увеличить пенсию или зарплату в 2 раза,вы представляете какая зарплата будет у той же Голиковой или Набиулиной
20 февраля, 15:42
Владимир Журавлёв
1830103
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