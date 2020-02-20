Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обязанность работодателя индексировать Роструда Александр Турков на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы". Обязанность работодателя индексировать зарплату предусмотрена Трудовым кодексом, но порядок прописан не четко, заявил начальник отдела надзора за соблюдением законодательстваАлександр Турков на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".

Он подробнее остановился на статье 134, назвав ее "плавающей" и "не несущей императивных норм". Единственное, что там однозначно, — это обязанность работодателя установить порядок индексации, уточнил Турков.

"А вот как индексировать, в каком порядке, это уже, если не ошибаюсь, три документа", — добавил он.

По словам Туркова, к ним относятся локальные нормативные акты, трудовой договор и коллективный трудовой договор.

"То есть это уже растворяется в этих документах, сам порядок", — заключил он.