Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве

Репетиция марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

По данным ведомства, об этом заявил замначальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко в Минске на брифинге для военных атташе, аккредитованных при ведомстве.

"В рамках брифинга были представлены взгляды министерства обороны Республики Беларусь на вопросы мировой и региональной безопасности, международного военного сотрудничества, состояния, подготовки и оснащения белорусской армии. Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для вооруженных сил Республики Беларусь представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила пресс-служба, на брифинге также было подчеркнуто, что Белоруссия строго соблюдает взятые на себя международные обязательства и "проводит ясную, понятную и прозрачную военную политику".

"Основа безопасности Беларуси – это боеготовые и хорошо оснащенные вооруженные силы, применение которых возможно только в крайнем случае в интересах обеспечения независимости и территориальной целостности государства", - добавили в Минобороны.