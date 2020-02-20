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Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве
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РИА Новости

Военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве

14:47 20.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРепетиция марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Репетиция марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие из Белоруссии примут участие в параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.
По данным ведомства, об этом заявил замначальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко в Минске на брифинге для военных атташе, аккредитованных при ведомстве.

"В рамках брифинга были представлены взгляды министерства обороны Республики Беларусь на вопросы мировой и региональной безопасности, международного военного сотрудничества, состояния, подготовки и оснащения белорусской армии. Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для вооруженных сил Республики Беларусь представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметила пресс-служба, на брифинге также было подчеркнуто, что Белоруссия строго соблюдает взятые на себя международные обязательства и "проводит ясную, понятную и прозрачную военную политику".
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"Основа безопасности Беларуси – это боеготовые и хорошо оснащенные вооруженные силы, применение которых возможно только в крайнем случае в интересах обеспечения независимости и территориальной целостности государства", - добавили в Минобороны.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году. В конце января посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на предстоящем мероприятии.
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14 февраля, 13:58
Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами
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День ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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