В Совфеде оценили инцидент с бронемашинами из России и США в Сирии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Дорожный конфликт между американскими и российскими военными, видео которого появилось в Сети, не имеет никакого отношения к реальной политике, заявил Дорожный конфликт между американскими и российскими военными, видео которого появилось в Сети, не имеет никакого отношения к реальной политике, заявил "Газете.Ru" член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич

"Я воспринимаю это как мальчишество — так всегда было. Они (США. — Прим. ред.) всегда нам завидовали. Думаю, что ничего там не получилось. Американцы могли по лбу получить", — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, инцидент не стоит "сильно мусолить". Парламентарий отметил, что конфликт вряд ли получит какое-то развитие, так как он произошел некоторое время назад.

"Начальники уже провели переговоры и, может, уже наказали всех участников", — пояснил член Совфеда.

Ранее в Сети появились кадры дорожного конфликта между американскими и российскими военнослужащими. В описании видео утверждается, что оно было снято в городе Камышлы в северо-восточной части Сирии . При этом дата происшествия не указана. На записи видно, как по дороге следует колонна бронемашин с флагами России , перед ними едут два американских бронированных автомобиля. Российский "Тигр" старается обогнать военную технику из США , но та блокирует проезд бронеавтомобилю, и он съезжает в поле. После этого обе машины останавливаются.

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