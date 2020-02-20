Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T14:50+0300
https://ria.ru/20200220/1565011930.html
В Совфеде оценили инцидент с бронемашинами из России и США в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/77/1563867727_0:483:2731:2019_1036x0_80_0_0_db21e3e7f5d8b21f6a8082dd453852bb.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили инцидент с бронемашинами из России и США в Сирии

14:44 20.02.2020 (обновлено: 14:50 20.02.2020)
26367
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Дорожный конфликт между американскими и российскими военными, видео которого появилось в Сети, не имеет никакого отношения к реальной политике, заявил "Газете.Ru" член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Я воспринимаю это как мальчишество — так всегда было. Они (США. — Прим. ред.) всегда нам завидовали. Думаю, что ничего там не получилось. Американцы могли по лбу получить", — сказал сенатор.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
По словам Клинцевича, инцидент не стоит "сильно мусолить". Парламентарий отметил, что конфликт вряд ли получит какое-то развитие, так как он произошел некоторое время назад.
"Начальники уже провели переговоры и, может, уже наказали всех участников", — пояснил член Совфеда.
Ранее в Сети появились кадры дорожного конфликта между американскими и российскими военнослужащими. В описании видео утверждается, что оно было снято в городе Камышлы в северо-восточной части Сирии. При этом дата происшествия не указана. На записи видно, как по дороге следует колонна бронемашин с флагами России, перед ними едут два американских бронированных автомобиля. Российский "Тигр" старается обогнать военную технику из США, но та блокирует проезд бронеавтомобилю, и он съезжает в поле. После этого обе машины останавливаются.
Как заявил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов, подобными провокациями Вашингтон создает напряженность в Сирии. В комментарии РИА Новости генерал отметил, что США не заинтересованы в налаживания ситуации в Арабской Республике. При этом подобные инциденты не спровоцируют открытого противостояния, считает Ивашов.
4732661964
Обсудить 12
Война в СирииСовет Федерации РФФранц КлинцевичСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Странное заявление на счёт мальчишества амеровских военных. Если наши также поступят то "коллективный террор" начинает выступать - даже из утюга шипение доносится. А наши политики не рыба не мясо. Такое впечатление один Путин политикой и экономикой занимается.
20 февраля, 15:47
bbrutto57
5310105
С американцами в настоящее время наши политики могут только кулаки в кармане показывать. Потому как их чада Жёнушки и любовницы в основном обретаются в странах НАТО. И Родину любя дистанционно...
20 февраля, 15:24
kkrechtet
4640404
Рекомендуем
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
В Сирии заявили, что операцию Турции в Идлибе воспримут как вторжение
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния