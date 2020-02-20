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Представители ЛНР передали ВСУ тело погибшего в Донбассе диверсанта
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РИА Новости

Представители ЛНР передали ВСУ тело погибшего в Донбассе диверсанта

14:42 20.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали киевской стороне тело украинского диверсанта, подорвавшегося на мине у линии соприкосновения, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Во вторник в ЛНР заявили, что группа украинских силовиков подорвалась на минах у линии соприкосновения в Донбассе. По данным представительства ЛНР в СЦКК, тело одного военнослужащего эвакуировали на подконтрольную республики территорию.
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"Мы находимся на крайней точке, на линии разграничения ЛНР, и сейчас будем передаваться тело погибшего 18 февраля в результате действий украинской диверсионной группы военнослужащего ВСУ", - сказала Кобцева журналистам перед передачей.
Она отметила, что также были переданы останки украинского военного, погибшего в 2014 году на территории аэропорта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ольга КобцеваСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
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