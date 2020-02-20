Представители ЛНР передали ВСУ тело погибшего в Донбассе диверсанта

ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали киевской стороне тело украинского диверсанта, подорвавшегося на мине у линии соприкосновения, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева

Во вторник в ЛНР заявили, что группа украинских силовиков подорвалась на минах у линии соприкосновения в Донбассе. По данным представительства ЛНР в СЦКК, тело одного военнослужащего эвакуировали на подконтрольную республики территорию.

"Мы находимся на крайней точке, на линии разграничения ЛНР, и сейчас будем передаваться тело погибшего 18 февраля в результате действий украинской диверсионной группы военнослужащего ВСУ", - сказала Кобцева журналистам перед передачей.

Она отметила, что также были переданы останки украинского военного, погибшего в 2014 году на территории аэропорта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.