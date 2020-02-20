Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.
Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.