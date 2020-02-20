Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Круизный лайнер Круизный лайнер Diamond Princess , стоявший из-за коронавируса в Японии на карантине, покинули в четверг 274 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

"Сегодня с судна сошли 274 человека, у которых в течение 14 дней карантина не было симптомов и анализы (на коронавирус) дали отрицательный результат", - сказал министр.

Как ожидается, высадка всех пассажиров с круизного лайнера должна завершиться 21 февраля.

Накануне, когда закончился двухнедельный срок карантина, с корабля на берег сошли первые 443 человека, не заразившиеся на тот момент вирусом , в том числе, как сообщало посольство РФ в Японии, две россиянки. В четверг среди сошедших с судна были уже четыре гражданина России.

На Diamond Princess остаются 14 российских граждан, в больницах находятся четверо россиян. Японские врачи подтвердили диагноз коронавируса как минимум троим пассажирам из России.

На судне находились 3700 пассажиров и членов экипажа, когда выяснилось, что один из сошедших в Гонконге туристов заболел коронавирусом, и все судно, прибыв в Японию 3 февраля, было поставлено на карантин. Более того два японских чиновника заразились коронавирусом на лайнере - из министерства здравоохранения и секретариата кабинета министров страны - при выполнении служебного долга. Теперь они госпитализированы.