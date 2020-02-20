Охрана Порошенко оттеснила российскую журналистку

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Охрана бывшего президента Украины Петра Порошенко оттеснила в сторону корреспондента РЕН ТВ при попытке задать вопрос политику.
На кадрах видно, как девушка подходит к экс-лидеру страны и обращается к нему. В этот момент сопровождающие бывшего президента оттеснили журналистку.
"Уезжайте в Россию", — крикнул корреспонденту один из охранников.
Ранее Порошенко отказался разговаривать с сотрудником телеканала "Россия 1", а охранник экс-президента начал отталкивать журналиста в сторону и схватил его за руку, в которой тот держал микрофон.
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