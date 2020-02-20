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Нарусову растрогала речь Путина в память о Собчаке
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РИА Новости

Нарусову растрогала речь Путина в память о Собчаке

14:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Людмила Нарусова на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга А. Собчаку
Президент РФ Владимир Путин и Людмила Нарусова на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга А. Собчаку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, призналась, что среди памятных выступлений к 20-летию со дня его смерти ее сильнее всего тронула речь президента России Владимира Путина.
Путин в среду побывал в Петербурге на памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Во время концерта в Петербургской филармонии он назвал Собчака своим учителем и другом, а также заявил, что такой человек соответствовал духу эпохи и был нужен России.
Глава государства добавил, что Собчак, не будучи первым, вторым или третьим лицом государства "был, безусловно, политик общенационального масштаба".
"(Больше всего тронула) манера речи самого президента. Абсолютно задушевная, без бумажек. У меня было впечатление, что он импровизировал, и он действительно импровизировал, это дало особую душевную теплоту", - сказала Нарусова журналистам, отвечая на вопрос, какое из памятных мероприятий растрогало ее в наибольшей степени.
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Нарусова добавила также, что в годовщину смерти Собчака, вне зависимости от того, круглая дата или нет, на Никольском кладбище собираются "совершенно простые люди". "Они всегда собираются, я уже эти лица знаю, лица настоящих петербуржцев", - сказала Нарусова.
Вдова Анатолия Собчака в четверг приняла участие в заседании ученого совета Международного банковского института, которому присвоено имя первого мэра Петербурга. Она пообещала на законодательном уровне поддержать инициативу создания на базе этого негосударственного вуза международного финансового центра.
"Мне очень понравилась ваша идея о том, чтобы создать международный финансовый центр. Почему бы и нет. Я не только всецело это поддерживаю, но готова помочь и на законодательном уровне это закрепить", - сказала она, выступая на заседании ученого совета.
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Анатолий СобчакВладимир ПутинЛюдмила НарусоваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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