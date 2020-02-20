Нарусову растрогала речь Путина в память о Собчаке

Путин в среду побывал в Петербурге на памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Во время концерта в Петербургской филармонии он назвал Собчака своим учителем и другом, а также заявил, что такой человек соответствовал духу эпохи и был нужен России.

Глава государства добавил, что Собчак, не будучи первым, вторым или третьим лицом государства "был, безусловно, политик общенационального масштаба".

"(Больше всего тронула) манера речи самого президента. Абсолютно задушевная, без бумажек. У меня было впечатление, что он импровизировал, и он действительно импровизировал, это дало особую душевную теплоту", - сказала Нарусова журналистам, отвечая на вопрос, какое из памятных мероприятий растрогало ее в наибольшей степени.

Нарусова добавила также, что в годовщину смерти Собчака, вне зависимости от того, круглая дата или нет, на Никольском кладбище собираются "совершенно простые люди". "Они всегда собираются, я уже эти лица знаю, лица настоящих петербуржцев", - сказала Нарусова.

Вдова Анатолия Собчака в четверг приняла участие в заседании ученого совета Международного банковского института, которому присвоено имя первого мэра Петербурга. Она пообещала на законодательном уровне поддержать инициативу создания на базе этого негосударственного вуза международного финансового центра.