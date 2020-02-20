Кремль не раскрыл имена других кандидатов на пост премьера

"Конечно, нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, может ли он раскрыть кандидатуры.

Он также не стал отвечать на вопрос, кто предлагал президенту кандидатов на пост главы правительства.

"Этот процесс не может быть прозрачным. Он нигде не прозрачный, процесс кадровый и формирования каких-то кадровых мнений. И как вы знаете, президент об этом ничего не упомянул. Поэтому и я, соответственно, вам ничего на это сказать, к сожалению, не могу", - отметил Песков.