Кремль не раскрыл имена других кандидатов на пост премьера

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался сообщить, из каких четырех кандидатур глава государства выбирал премьер-министра, отметив, что этот процесс не может быть прозрачным.
"Конечно, нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, может ли он раскрыть кандидатуры.
Он также не стал отвечать на вопрос, кто предлагал президенту кандидатов на пост главы правительства.
"Этот процесс не может быть прозрачным. Он нигде не прозрачный, процесс кадровый и формирования каких-то кадровых мнений. И как вы знаете, президент об этом ничего не упомянул. Поэтому и я, соответственно, вам ничего на это сказать, к сожалению, не могу", - отметил Песков.