В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Конкретных дат проведения встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением в сирийском Идлибе пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
"Нет, пока не появилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не появилось ли каких-то наметок или конкретных дат по возможной встрече лидеров России и Турции.