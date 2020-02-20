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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T14:11+0300
https://ria.ru/20200220/1565010384.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана

14:11 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Конкретных дат проведения встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением в сирийском Идлибе пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
"Нет, пока не появилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не появилось ли каких-то наметок или конкретных дат по возможной встрече лидеров России и Турции.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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