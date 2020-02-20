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2020-02-20T15:33+0300
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Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

14:06 20.02.2020 (обновлено: 15:33 20.02.2020)
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© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли
© Depositphotos / by_ShiShkin
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Невозможно ожидать сиюминутных результатов в деле повышения доходов россиян, но для этого создана целая программа и многое делается, чтобы поступательно поднимать уровень жизни граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после адресованного Владимиру Путину вопроса петербурженки о низких зарплатах и пенсиях граждан.
Путин в среду посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что его зарплата больше указанной суммы, на что президент ответил, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.
"Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в послании (Федеральному собранию. — Прим. ред.) и на повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа. И вчера именно, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", — заявил Песков журналистам в четверг.
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Санкт-ПетербургДмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Какого сиюминутного,двадцать лет уже не в состоянии ничего сделать,кроме как ещё ухудшить.
20 февраля, 14:12
Татьяна Бондарева
34610001078
Интересно, в чём заключается программа ? И кто её разрабатывал?
20 февраля, 14:11
ЕМЕвгений Мирный
1911243019
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