Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Невозможно ожидать сиюминутных результатов в деле повышения доходов россиян, но для этого создана целая программа и многое делается, чтобы поступательно поднимать уровень жизни граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после адресованного Владимиру Путину вопроса петербурженки о низких зарплатах и пенсиях граждан.
Путин в среду посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что его зарплата больше указанной суммы, на что президент ответил, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.
Песков рассказал подробности вчерашнего разговора Путина и петербурженки про жизнь на зарплату в 10 тысяч рублей, но отвечать, как прожить на эти деньги, не стал: это риторический вопрос pic.twitter.com/IDURNsRzkW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 20, 2020
"Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в послании (Федеральному собранию. — Прим. ред.) и на повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа. И вчера именно, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", — заявил Песков журналистам в четверг.
19 февраля, 14:49Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц