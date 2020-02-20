Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Песков рассказал подробности вчерашнего разговора Путина и петербурженки про жизнь на зарплату в 10 тысяч рублей, но отвечать, как прожить на эти деньги, не стал: это риторический вопрос pic.twitter.com/IDURNsRzkW

"Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в послании (Федеральному собранию. — Прим. ред.) и на повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа. И вчера именно, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень", — заявил Песков журналистам в четверг.