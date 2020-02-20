Матвиенко предложила премьеру Намибии создать "карту" для инвесторов

Спикер СФ отметила среди приоритетных задач реализацию проектов по таким направлениям, как добыча полезных ископаемых, поставка гражданской авиационной техники и военно-техническое сотрудничество. Матвиенко напомнила, что девятое заседание межправительственной комиссии должно пройти в Москве в текущем году.