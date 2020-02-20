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Матвиенко предложила премьеру Намибии создать "карту" для инвесторов
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РИА Новости

Матвиенко предложила премьеру Намибии создать "карту" для инвесторов

13:48 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ВИНДХУК, 20 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру Намибии Сааре Куугонгельве-Амадиле создать дорожную карту предложений для обеих стран, которая продемонстрирует актуальные сферы для сотрудничества России и Намибии, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы обсуждали сегодня с премьер-министром необходимость повышения роли межправительственной комиссии между Россией и Намибии по вопросам развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Мы говорили о том, что необходимо и с одной и с другой стороны подготовить дорожную карту предложений: какие сферы можно предложить российским экономоператорам, какие сферы, инвестиции были бы полезны и взаимовыгодны из России в Намибию и наоборот", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Национального Собрания Питером Качавиви.
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Спикер СФ отметила среди приоритетных задач реализацию проектов по таким направлениям, как добыча полезных ископаемых, поставка гражданской авиационной техники и военно-техническое сотрудничество. Матвиенко напомнила, что девятое заседание межправительственной комиссии должно пройти в Москве в текущем году.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФНамибияРоссияЭкономика
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