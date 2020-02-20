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Минздрав Украины опроверг слухи о пяти случаях коронавируса в стране
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РИА Новости

Минздрав Украины опроверг слухи о пяти случаях коронавируса в стране

13:44 20.02.2020 (обновлено: 15:43 20.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Центр общественного здоровья Минздрава Украины опроверг информацию о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в стране.
"Информация о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 на Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и уведомить пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма", - говорится в сообщении.
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При этом в пресс-службе не уточнили, кто распространяет сообщение о случаях коронавируса на Украине.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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