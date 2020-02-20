Минздрав Украины опроверг слухи о пяти случаях коронавируса в стране

"Информация о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 на Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и уведомить пресс-службу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не уточнили, кто распространяет сообщение о случаях коронавируса на Украине.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.