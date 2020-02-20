Госдума приняла закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям субъектов РФ установление размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, для проживающих и работающих на селе учителей, а также руководителей и их заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций.