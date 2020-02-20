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Госдума приняла закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
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РИА Новости

Госдума приняла закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах

13:29 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности.
Законопроектом предлагается отнести к полномочиям субъектов РФ установление размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, для проживающих и работающих на селе учителей, а также руководителей и их заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций.
В настоящее время предусмотрено, что такой порядок должен устанавливаться правительством РФ.
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