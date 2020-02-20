Госдума приняла закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности.
Законопроектом предлагается отнести к полномочиям субъектов РФ установление размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, для проживающих и работающих на селе учителей, а также руководителей и их заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций.
В настоящее время предусмотрено, что такой порядок должен устанавливаться правительством РФ.
14 февраля, 12:10Учителя из отдаленных сел могут получить льготы на покупку авто