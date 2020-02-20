В Ростовской области ветераны получат дополнительную выплату

Принятые на заседании заксобрания региона поправки в областной бюджет на текущий год предусматривают увеличение доходной части на 2,1 миллиарда рублей, расходной - на 11,2 миллиарда рублей. Бюджетные изменения коснулись мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы. "По решению губернатора Ростовской области в текущем году будет увеличена единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны с 10 до 25 тысяч рублей", - говорится в справочных материалах парламента области. На эти цели в 2020 году предусмотрено 22,7 миллиона рублей.