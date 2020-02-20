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Ростовская область
Ростовская область
2020-02-20T13:25+0300
https://ria.ru/20200220/1565008144.html
В Ростовской области ветераны получат дополнительную выплату
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РИА Новости

В Ростовской области ветераны получат дополнительную выплату

13:25 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ростовской области, к 75-летию Победы будет увеличена с 10 до 25 тысяч рублей.
Ранее губернатор Василий Голубев поручил министерству финансов региона подготовить предложения по дополнительным выплатам из областного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны. "Текущий год – особенный. Это год Великой Победы, он объявлен президентом Годом памяти и славы. Важнейшая задача – не оставить без внимания и заботы ни одного из наших фронтовиков", - сказал он.
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Принятые на заседании заксобрания региона поправки в областной бюджет на текущий год предусматривают увеличение доходной части на 2,1 миллиарда рублей, расходной - на 11,2 миллиарда рублей. Бюджетные изменения коснулись мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы. "По решению губернатора Ростовской области в текущем году будет увеличена единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны с 10 до 25 тысяч рублей", - говорится в справочных материалах парламента области. На эти цели в 2020 году предусмотрено 22,7 миллиона рублей.
Также по решению губернатора выделяются средства в размере 17 миллионов рублей Всевеликому войску Донскому на организацию и участие парадного расчета казаков от Ростовской области в военном параде на Красной площади в Москве 9 мая 2020 года.
По данным правительства Ростовской области на конец января текущего года, в регионе проживают 25874 ветерана Великой Отечественной войны, из них 1333 фронтовика.
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
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Ростовская областьДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Василий ГолубевРостовская областьОбщество
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