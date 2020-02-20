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В Ульяновске проверят обстоятельства ДТП, где водитель сбил женщин
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РИА Новости

В Ульяновске проверят обстоятельства ДТП, где водитель сбил женщин

13:22 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Ульяновске с участием двух женщин-пешеходов, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По словам очевидцев, якобы пьяный водитель сбил двух женщин, одна из которых была беременна, и пытался скрыться.
Ранее в сети появилась информация, что водитель за рулем автомобиля Lada Kalina сбивает на пешеходном переходе двух женщин – беременную девушку и ее мать, а потом пытается скрыться с места ДТП, но его догоняют и останавливают очевидцы аварии. Автор также пишет, что водитель якобы был пьян.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ульяновской области, авария с участием пешеходов произошла вечером 19 февраля на улице Рябикова в Ульяновске. По данным полиции, 67-летний водитель за рулем Lada Kalina сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии, по информации УМВД, 37-летнюю женщину отпустили домой, назначив лечение, 58-летнюю женщину госпитализировали.
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"По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что водитель участвовал в оформлении ДТП, от медицинского освидетельствования он отказался.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)УльяновскПроисшествия
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