Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов "Таймыр" и "Вайгач"

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Два атомных ледокола "Таймыр" и "Вайгач" встретились для стыковки на восточном берегу полуострова Ямал. "Таймыр" и "Вайгач" – атомные ледоколы мощностью 40 МВт и длиной 152 метра. Первый эксплуатируется с 1989 года, а второй – с 1990. Оба корабля могут работать при температуре до -50 градусов.