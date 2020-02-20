Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T13:25+0300
https://ria.ru/20200220/1565007912.html
Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов "Таймыр" и "Вайгач"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565007729_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f31f281779a94d2595f8c88ace66c5c0.jpg
РИА Новости
Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов "Таймыр" и "Вайгач"
Два атомных ледокола "Таймыр" и "Вайгач" встретились для стыковки на восточном берегу полуострова Ямал. "Таймыр" и "Вайгач" – атомные ледоколы мощностью 40 МВт и длиной 152 метра. Первый эксплуатируется с 1989 года, а второй – с 1990. Оба корабля могут работать при температуре до -50 градусов.
2020-02-20T13:18+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40267048&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565007729_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_527a4edfd8e0583c91aec2d26b0c2efb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565007729_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_52cdde7ec0d4b94a13ef07e54f0b1dc3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565007729_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_d8317cbeb9b5225773939adebad4251c.jpg
PT1M01S

Посреди белой пустыни: кадры стыковки ледоколов "Таймыр" и "Вайгач"

13:18 20.02.2020 (обновлено: 13:25 20.02.2020)
9251
Два атомных ледокола "Таймыр" и "Вайгач" встретились для стыковки на восточном берегу полуострова Ямал. "Таймыр" и "Вайгач" – атомные ледоколы мощностью 40 МВт и длиной 152 метра. Первый эксплуатируется с 1989 года, а второй – с 1990. Оба корабля могут работать при температуре до -50 градусов.
19395649
Обсудить 2
Ямал
Рекомендуем
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Кадры жесткой посадки Ан-2 после взлета в Магадане: съемка пассажира
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина
Хозяин автомойки издевается над своими сотрудниками
В Советске хозяин автомойки устроил "поле боя", избивая рабочих
Плавучий космодром Морской старт
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
Ричард Гренелл во время церемонии аккредитации послов в Берлине
Время комиссаров. Американскую разведку возглавил открытый гей
Съемка огневой поддержки турецкой батареей самоходных артиллерийских установок наступления боевиков в Идлибе
Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии
Диагностический медицинский прибор
Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния