Санаторий в Полтавской области готов принять эвакуированных из Китая

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары, готов принять на карантин эвакуированных из Китая из-за Санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары, готов принять на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. Все попытки помешать их размещению будут пресечены. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, при попытке ее разблокирования произошла потасовка.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры", - написал Геращенко на странице в Facebook в четверг.

Он отметил, что "полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина". "Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится", - отметил замминистра.

В четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку, после чего этого он вылетит в Международный аэропорт "Харьков". В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет.