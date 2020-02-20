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Санаторий в Полтавской области готов принять эвакуированных из Китая
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РИА Новости

Санаторий в Полтавской области готов принять эвакуированных из Китая

13:06 20.02.2020 (обновлено: 15:43 20.02.2020)
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© Фото : Нацполиция УкраиныЖители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
© Фото : Нацполиция Украины
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Санаторий Министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары, готов принять на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. Все попытки помешать их размещению будут пресечены. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, при попытке ее разблокирования произошла потасовка.
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"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры", - написал Геращенко на странице в Facebook в четверг.
Он отметил, что "полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина". "Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится", - отметил замминистра.
В четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку, после чего этого он вылетит в Международный аэропорт "Харьков". В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаАнтон ГеращенкоПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
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