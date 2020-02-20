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Дизайнеры Дольче и Габбана похвалили клип Киркорова на трек "Романы"
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РИА Новости

Дизайнеры Дольче и Габбана похвалили клип Киркорова на трек "Романы"

14:23 20.02.2020
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© Страница Филиппа Киркорова на YoutubeСкриншот видеоклипа Филиппа Киркорова "Романы"
Скриншот видеоклипа Филиппа Киркорова Романы
© Страница Филиппа Киркорова на Youtube
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме видео, на котором показал, как итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана хвалят его клип на на трек "Романы".
"Итальянский фэшн-привет от Доменико и Стефано для всей России! Спасибо их модному дому за эксклюзивные наряды для клипа "Романы". Красота спасет мир!" — написал Киркоров.
Музыкант снимался в вещах из коллекции модельеров Alta Sartoria, посвященной теме античных богов. Ее презентация состоялась летом 2019 года.
Филипп Киркоров представил это видео на YouTube в День всех влюбленных. В нем он играет католического священника, который пытается противостоять обольстительной прихожанке (Екатерина Варнава).
За несколько дней клип на трек "Романы" набрал почти два с половиной миллиона просмотров в сети и вызвал множество споров у зрителей. Они обвиняли музыканта в комментариях в богохульстве и оскорблении чувств верующих.
Певец Филипп Киркоров
14 февраля, 17:42Культура
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
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