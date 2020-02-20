Дизайнеры Дольче и Габбана похвалили клип Киркорова на трек "Романы"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме видео, на котором показал, как итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана хвалят его клип на на трек "Романы".
"Итальянский фэшн-привет от Доменико и Стефано для всей России! Спасибо их модному дому за эксклюзивные наряды для клипа "Романы". Красота спасет мир!" — написал Киркоров.
Музыкант снимался в вещах из коллекции модельеров Alta Sartoria, посвященной теме античных богов. Ее презентация состоялась летом 2019 года.
Филипп Киркоров представил это видео на YouTube в День всех влюбленных. В нем он играет католического священника, который пытается противостоять обольстительной прихожанке (Екатерина Варнава).
За несколько дней клип на трек "Романы" набрал почти два с половиной миллиона просмотров в сети и вызвал множество споров у зрителей. Они обвиняли музыканта в комментариях в богохульстве и оскорблении чувств верующих.