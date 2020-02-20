В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зрители, которым одним из первых удалось посмотреть анимационный фильм студии Pixar "Вперед", поделились впечатлениями в Твиттере.
"Вперед" — это рассказ о времени. Да, он заставит вас плакать (особенно тяжело будет тем, кто потерял кого-то близкого). Это трогательное послание об обретении утраченного волшебства и магических способностей", — написала @Lulamaybelle.
"Мне понравился "Вперед". Однако, если вы пережили потерю родителя, будьте готовы к эмоциональным переживаниям" — прокомментировал @ChrisHayner.
"Этот мультфильм, который кажется совершенно не похожим на любой другой проект студии Pixar. Эмоциональная, но комедийная сказка о потерях, магии и братстве. История мастерски разработана и наверняка вызовет самые искренние чувства у тех, кто когда-то потерял родителя или любимого человека", — присоединился к обсуждению @TheOtherScottM.
"Вперед" — не самый мой любимый фильм Pixar, и при этом он не лучший в студии, но это история, которая найдет отклик у многих", — подчеркнула @KirstenAcuna.
"Если после просмотра вы чувствуете, что "Вперед" не совсем соответствует стандартам Pixar, вы правы. Мультфильм красивый и эмоциональный, но по большому счету, это стандартная приключенческая история о путешествии, которую усиливает прекрасный финал. Это хорошо, а не здорово — разочарование для Pixar", — заявил @GermainLussier.
Действие фильма происходит в сказочном мире, в котором однажды исчезла вся магия. Теперь эльфы, тролли, кентавры и другие живут обычной жизнью, как люди. Два брата-эльфа отправляются в путешествие, чтобы узнать, осталось ли в их сказочном мире немного волшебства.
Главных героев в мультфильме озвучили Том Холланд ("Человек-паук: Вдали от дома") и Крис Пратт ("Стражи галактики").
Выход запланирован на март 2020 года.
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