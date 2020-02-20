Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T15:42+0300
https://ria.ru/20200220/1565006781.html
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565005511_0:163:2471:1553_1036x0_80_0_0_5590d0dbf55179eedc01f223306b1572.jpg
РИА Новости

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

12:58 20.02.2020 (обновлено: 15:42 20.02.2020)
13852
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за коронавируса, приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве, сообщил телеканал "Наш" в четверг.
В четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку, затем он вылетел в Международный аэропорт "Харьков". В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет.
"В Харькове приземлился самолет, на борту которого находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранные граждане", - сообщила корреспондент телеканала.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать их размещению будут пресечены.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
71472207
Обсудить 3
Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХарьковКитайКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ловля лосося на юго-востоке Аляски в районе гавани Элайза и острова Адмиралти
На Аляске оценили потери от российского продэмбарго
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал ФСБ наладить контроль за средствами для нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом, Германия. 20 февраля 2020
Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии
Момент смертельного лобового столкновения в Твери попал на видео
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
Шнуров вступил в Партию роста
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил слова Климкина об опасности "сделки" России и Запада
Болельщики сборной России по футболу
ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния