Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

В четверг пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку, затем он вылетел в Международный аэропорт "Харьков". В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет.
"В Харькове приземлился самолет, на борту которого находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранные граждане", - сообщила корреспондент телеканала.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать их размещению будут пресечены.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2 029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.