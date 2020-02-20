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2020-02-20T12:35+0300
https://ria.ru/20200220/1565005298.html
Источник: в Петербурге задержали лидера эзотерического сообщества
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РИА Новости

Источник: в Петербурге задержали лидера эзотерического сообщества

12:35 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге лидера эзотерического сообщества, которая подозревается в похищении денег клиентов под предлогом проведения психологических тренингов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК", - сказал собеседник агентства.
Ранее по адресам, где собирались последователи сообщества, сотрудники полиции провели серию обысков. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов.
Клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодняшний день являются около 30–40 человек.
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Предполагаемая организатор и глава сообщества в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги.
В ходе расследования выяснилось, что учеником сообщества может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро.
По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Возглавляет сообщество женщина-магистр. Также заместителями главы являются ее сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь-студентка.
По данным местных СМИ, речь идет об оккультной организации "Орден Пути", которую возглавляет Гайва Тихомирова.
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