Источник: в Петербурге задержали лидера эзотерического сообщества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в . Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге лидера эзотерического сообщества, которая подозревается в похищении денег клиентов под предлогом проведения психологических тренингов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК", - сказал собеседник агентства.

Ранее по адресам, где собирались последователи сообщества, сотрудники полиции провели серию обысков. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов.

Клиентами сообщества, по данным полиции, на сегодняшний день являются около 30–40 человек.

Предполагаемая организатор и глава сообщества в 2006 году создала общество эзотерической направленности, которое проводит платные психологические консультации и тренинги.

В ходе расследования выяснилось, что учеником сообщества может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров "защитный купол" стоимостью до 20 тысяч евро.

По версии следствия, к незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Возглавляет сообщество женщина-магистр. Также заместителями главы являются ее сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь-студентка.