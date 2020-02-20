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МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне
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РИА Новости

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

12:34 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что жители Дагестана Хаким Аскеров, Нилан Алиев и Сеидайдин Мустафаев не вышли на связь после публикации видеоролика, где они курят на фоне мечети "Сердце Чечни".
"Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. На данный момент об их местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении в Instagram.
По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в гостиницу. В этот день они вышли на связь в последний раз, отмечает ведомство.
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Республика ДагестанЧеченская республикаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГрозныйПроисшествия
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