МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана , пропавших 10 февраля в Грозном , сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что жители Дагестана Хаким Аскеров, Нилан Алиев и Сеидайдин Мустафаев не вышли на связь после публикации видеоролика, где они курят на фоне мечети "Сердце Чечни".

"Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. На данный момент об их местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении в Instagram.