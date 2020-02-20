МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что жители Дагестана Хаким Аскеров, Нилан Алиев и Сеидайдин Мустафаев не вышли на связь после публикации видеоролика, где они курят на фоне мечети "Сердце Чечни".
"Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. На данный момент об их местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении в Instagram.
По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в гостиницу. В этот день они вышли на связь в последний раз, отмечает ведомство.
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