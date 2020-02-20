В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом

СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала первую смерть зараженного коронавирусом COVID-2019 , причина расследуется, общее число зараженных в стране выросло до 104, сообщила Организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Погибший был из числа новых зараженных в Тэгу и заразился в одной из больниц города.

Кроме того, подтвердили еще 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных достигло 104. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 87 человек. Ещё 1860 проходят проверку.

По данным KCDC, 21 из 22 новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один зараженный из Сеула.

Пятеро из новых пациентов подхватили вирус от 31-ого подтвержденного зараженного, так как ходили с ней в одну церковь нового религиозного движения "Синчхончжи". Еще 14 человек, включая первого погибшего в Южной Корее, заразились в больницах.

Ранее сообщалось, что 31-ым зараженным стала 61-летняя южнокореянка, которая живет в городе Тэгу, не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она была госпитализировала с 7 по 17 февраля, но в начале отказалась проходить тест на коронавирус. Позже женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019, путь ее заражения также пока неизвестен. Сейчас она находится на карантине. Уже установлены 166 человек, которые близко контактировали с ней, они находятся на домашнем карантине.