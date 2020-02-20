Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T12:17+0300
https://ria.ru/20200220/1565004203.html
В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/59/1563815930_0:346:3026:2048_1036x0_80_0_0_0905d44060db6ca43cfa020d7bd41371.jpg
РИА Новости

В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом

12:17 20.02.2020
3265
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала первую смерть зараженного коронавирусом COVID-2019, причина расследуется, общее число зараженных в стране выросло до 104, сообщила Организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Погибший был из числа новых зараженных в Тэгу и заразился в одной из больниц города.
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 09:48
Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess
Кроме того, подтвердили еще 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных достигло 104. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 87 человек. Ещё 1860 проходят проверку.
По данным KCDC, 21 из 22 новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один зараженный из Сеула.
Пятеро из новых пациентов подхватили вирус от 31-ого подтвержденного зараженного, так как ходили с ней в одну церковь нового религиозного движения "Синчхончжи". Еще 14 человек, включая первого погибшего в Южной Корее, заразились в больницах.
Ранее сообщалось, что 31-ым зараженным стала 61-летняя южнокореянка, которая живет в городе Тэгу, не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она была госпитализировала с 7 по 17 февраля, но в начале отказалась проходить тест на коронавирус. Позже женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019, путь ее заражения также пока неизвестен. Сейчас она находится на карантине. Уже установлены 166 человек, которые близко контактировали с ней, они находятся на домашнем карантине.
В связи с этим местные власти в Тэгу проверяют всех, кто мог оказаться в церкви вместе с 31-ой зараженной. По сообщениям СМИ, количество таких прихожан может достигать тысячи человек. Культ "Синчхончжи" насчитывает около 120 тысяч членов. Церковь в Тэгу временно закрылась после обнаружения у ее прихожан коронавируса.
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Вчера, 04:27
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
330801
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТэгуЮжная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 51
На одной из улиц в центре Сеула
Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея подтвердила еще 15 новых случаев заражения коронавирусом
Вид на Сеул
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Иран сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Ученые из девяти стран осудили слухи о происхождении коронавируса
Люди в защитных медицинских масках
В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 29
Люди в защитных медицинских масках
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
Автомобиль скорой помощи в Иране
Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с людьми из Китая
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
Лента новостейМолния