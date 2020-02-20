Пушков оценил слова Климкина об опасности "сделки" России и Запада

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление экс-министра украинского МИД Павла Климкина о "реальной опасности" сделки между Россией и Западом по Украине.
По словам парламентария, такие договоренности нужны как Европе, которая "устала от санкций", так и России, которой не нужна конфронтация. В них нуждается и Украина, которую завели в тупик, добавил он.
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Пушков считает, что от сделки хуже будет только самому Климкину. При этом сенатор призвал не путать экс-чиновника со всей Украиной.
Ранее Климкин в интервью Ukrlife.tv заявил о "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией, из-за чего появится условное соглашение "Ялта-2", а Украина окажется в сфере влияния Москвы.
Президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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