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https://ria.ru/20200220/1565003798.html
Пушков оценил слова Климкина об опасности "сделки" России и Запада
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РИА Новости

Пушков оценил слова Климкина об опасности "сделки" России и Запада

12:11 20.02.2020 (обновлено: 12:16 20.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление экс-министра украинского МИД Павла Климкина о "реальной опасности" сделки между Россией и Западом по Украине.
По словам парламентария, такие договоренности нужны как Европе, которая "устала от санкций", так и России, которой не нужна конфронтация. В них нуждается и Украина, которую завели в тупик, добавил он.
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Пушков считает, что от сделки хуже будет только самому Климкину. При этом сенатор призвал не путать экс-чиновника со всей Украиной.
Ранее Климкин в интервью Ukrlife.tv заявил о "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией, из-за чего появится условное соглашение "Ялта-2", а Украина окажется в сфере влияния Москвы.
Президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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Павел КлимкинСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Украина? А что это?" - обычная реакция европейцев и американцев на вопрос - "Где находится Украина?". Страну морекопателей никто не спрашивал, не спрашивает и спрашивать не будет. Она все равно скоро исчезнет.
20 февраля, 12:29
llevone2017
11000914
Вся политика Украины строится на охаивании России, что бы отвлечь внимание от своего бессилия управлять страной. Поэтому на все эти гавканья не стоит обращать внимание. С одним можно согласится, что Украина не только надоела всем, но уже и мешает. Далеко зашли эти ребята, назад выбираться будет тяжеловато.
20 февраля, 12:44
barabashkg
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